A Polícia Militar deteve duas pessoas por porte ilegal de munição. O fato foi registrado na tarde do sábado, dia 29, por volta das 16h40, na rua 29 de Julho, sentido bairro Santa Rita. Na ocasião foi feita a abordagem a um Fiat Pálio, conduzido por um homem de iniciais P.M.M, de 23 anos e tendo como carona outro homem, de iniciais P.V.M.

Durante busca veicular, foram localizadas no porta-luvas três munições intactas de revólver. No banco traseiro, duas facas com 20cm e 26cm de lâmina; um facão, mais um facão com 40cm de lâmina.

Ambos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.

(Com informações do repórter André Krüger).