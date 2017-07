Fato foi registrado na noite do domingo, dia 31, no bairro Nazaré.

A Polícia Militar de Concórdia apreendeu mais de seis mil carteiras de cigarros contrabandeadas do Paraguai. A ação foi desencadeada em um bar, localizado na rua Prefeito José Luiz de Castro, no bairro Nazaré, na noite do domingo, dia 30. Nesta mesma ação, a PM também apreendeu quatro máquinas de jogo do bicho, duas máquinas de caça-níqueis, vários blocos de anotações anotações de jogos e 61 DVD's piratas. Um veículo Fiat Uno também foi apreendido.

Conforme a Polícia Militar, através da Agência de Inteligência, também foram recolhidos no local R$ 49.071,00 em dinheiro, R$ 161.239,00 em cheques de terceiros e mais R$ 1.031 em moedas, totalizando R$ 211.341,80.

Na ocasião, duas pessoas, de iniciais N.E.J e E.A, de 51 anos, foram levados para a Delegacia de Polícia Federal de Chapecó.

(Com informações do repórter André Krüger)