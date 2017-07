Em um deles, condutora de moto ficou com fratura exposta no pé.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia atendeu a dois acidentes envolvendo carro e moto entre a tarde e noite deste domingo. Em ambos, os motociclistas ficaram feridos.

O primeiro foi por volta das 16h20, na SC 283, no Distrito de Santo Antônio. O conduor da motocicleta foi atendido com escoriações nas costas e no joelho esquerdo.

O mais grave, aconteceu por volta das 19h15, na Tancredo Neves. Neste caso, a condutor da moto foi atendida com fratura exposta no pé. O outro veículo envolvido no acidente, uma S10, não foi encontrado no local.