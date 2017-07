A Chapecoense recebeu, na manhã deste domingo, a equipe do Atlético Goianiense para partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Condá, a equipe comandada pelo auxiliar técnico Émerson Cris - já que o técnico Vinícius Eutrópio cumpriu suspensão - a Chape foi pra cima do adversário, saiu na frente no placar, mas acabou surpreendida e sofreu a virada.

O jogo começou movimentado para o Dragão, que foi pra cima e logo nos primeiros minutos criou boa oportunidade, mas sem levar perigo ao gol do Jandrei. Com o Atlético marcando bem, a Chape levou algum tempo até conseguir o domínio das ações da partida. Com pouco espaço para criar - tanto pelo meio quanto nas alas - a equipe alviverde apostou nas bolas aéreas e foi assim que abriu o placar. Aos 39, após cobrança de escanteio de Lucas Marques, Luiz Otávio subiu mais alto que a defesa e mandou para o fundo do gol.

O segundo tempo teve início mais cadenciado, com a Chape tendo mais facilidade para administrar a vitória parcial. A equipe teve a chance de ampliar aos 7, com Apodi, e aos 14, após cobrança de Arthur Caíke, mas esbarrou nas defesas do goleiro Felipe. Mesmo com o controle do jogo, aos 22 a Chape foi surpreendida por Luiz Fernando, que encontrou espaços para cruzar para Diego Rosa igualar o placar. Na sequência, aos 38, o zagueiro Gilvan marcou de cabeça, virando o marcador a favor do Atlético Goianiense. A Chape ficou perto de empatar aos 40, quando Penilla - que estreou com a camisa alviverde nesta manhã - mandou, com efeito, para o gol, mas a bola parou na trave. Placar final 1 a 2.

O auxiliar Emerson Cris avaliou a dificuldade da partida e reconheceu que a equipe não correspondeu às expectativas que haviam criado após o bom jogo da última terça-feira - quando a Chape garantiu classificação heroica para as oitavas de final da Sul-Americana. Para Cris, no entanto, isso é parte do futebol e, agora, a Chapecoense deve manter a cabeça no lugar já pensando no confronto direto da próxima quarta-feira, contra o Bahia. “Tentamos de todas as formas fazer aquilo que a gente vinha fazendo, pois viemos de uma crescente muito boa. (...) Temos que ter a cabeça no lugar, saber assimilar e voltar a trabalhar com tranquilidade. Quarta-feira tem outro jogo de seis pontos e a gente tem que ter essa consciência. O Campeonato Brasileiro é muito difícil”, pontuou.

Novamente pelo Campeonato Brasileiro, a Chapecoense recebe o Bahia na próxima quarta-feira (02), às 19h30 na Arena Condá.

(Fonte: Chapecoense)