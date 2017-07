O Internacional treinou forte na manhã deste domingo (30/7) visando confronto com o Goiás, marcado para terça-feira (1/8), às 21h30, no Beira-Rio. O técnico Guto Ferreira promoveu mais um coletivo que testou possível escalação para a partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A principal novidade foi a presença do recém-contratado atacante Leandro Damião entre os titulares na vaga de Nico López. D'Alessandro, suspenso pelo terceiro amarelo, será o desfalque na busca por mais uma vitória em casa.

O Colorado treinou com: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson e Camilo; William Pottker, Eduardo Sasha e Leandro Damião. O trabalho matinal também priorizou valorização da posse de bola, compactação do time e conclusões em gol.

Na tarde desta segunda-feira ocorre a última atividade antes da partida. O Inter ocupa atualmente a quarta posição, com 27 pontos. No sábado (5/8) vai a Campinas enfrentar o Guarani no encerramento do primeiro turno.

(Fonte: Internacional)