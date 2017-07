Uma colisão com danos materiais foi registrada no começo da noite do sábado, dia 29, no KM 35 da SC 473, na Linha Costa do Engano, no município de Ipumirim. Trata-se de um abalroamento longitudinal, sentido oposto, envolvendo um Cruze, placas de Lindóia do Sul. Um outro veículo, que estaria envolvido neste acidente, acabou evadindo-se do local. No veículo de Lindóia do Sul estava um homem de 31 anos, que não se feriu.

(Com informações do repórter André Krüger)