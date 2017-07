O primeiro semestre de 2017 foi de queda no repasse de recursos aos municípios pela Usina Hidrelétrica de Itá. Conforme dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, Aneel, nos seis primeiros meses de 2017, a queda foi de 37% no repasse das compensações financeiras para as prefeituras de cidades que foram atingidas pela formação do lago. Esse repasse de recursos tem ligação direta com o volume de energia gerado pela usina.

Do bolo total, as prefeituras ficam com 45% dos recursos. Outros 45% vão para os estados e 10% ficam com a união.

Da parte que cabe aos municípios, Concórdia obteve nos primeiros seis meses desse ano o montante de R$ 1.856.064,68 de compensação financeira. Foi o maior valor entre todos os municípios dos dois estados.

Aratiba ficou com R$ 1.357.226,41

Marcelino Ramos: R$ 607.321,17

Mariano Moro: R$ 830.374,84

Severiano de Almeida: R$ 241.363,02

Alto Bela Vista: R$ 807.305,06

Arabutã: R$ 6.042,09

Ipira: R$ 2.380,22

Itá: R$ 715.666,75

Peritiba: R$ 1.007,01