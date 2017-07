A Universidade do Contestado comprova mais uma vez a sua excelência na oferta do Ensino na Modalidade EaD. O Curso de Pedagogia recebeu o Conceito final de 4,61 dos avaliadores externos do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina (CEE/SC).

A nota Excelente confirma o padrão de qualidade instituído pela UnC nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão. Dos 51 quesitos analisados in loco nas Dimensões Organização Didático Pedagógica, Corpo Docente e Tutorial e Infraestrutura, 30 receberam o Conceito “Excelente” (máximo 5) e 20 o Conceito “Muito Bom” dos avaliadores externos Dr. Paulo Hentz e Me. José Raul Staub.

Entre os destaques da avaliação, está a Infraestrutura ofertada pela UnC, que recebeu nota 4.85, incluindo os Laboratórios Didáticos Especializados; Brinquedoteca, acesso dos alunos aos equipamentos de informática; Bibliografia e periódicos especializados.

A Reitora, Solange Sprandel da Silva, destaca que o objetivo da UnC é garantir a mesma qualidade entre os cursos presenciais e a distância, porque todo o acadêmico é único e especial para a Universidade.

Os avaliadores estiveram visitando as instalações do Curso de Pedagogia no Polo de Concórdia, sede do Núcleo de Educação a Distância e o Polo de Curitibanos, nos dias 25 e 26 de julho, e destacaram que a UnC atende de forma excelente os referenciais de qualidade e diretrizes estabelecidas pelo CEE/SC e Ministério da Educação (MEC).

Pedagogia a distância é ofertado pela UnC nos Polos de Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, Mafra, Porto União, Rio Negrinho, Caçador, Balneário Camboriú, Campos Novos, Chapecó, Florianópolis, Blumenau, Iporã do Oeste, Lages, São Francisco do Sul, São João Batista e Tijucas.

(Fonte: Camila Fachi/Ascom/UnC)