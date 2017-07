As equipes que realizam a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário em Concórdia chegam à área Central do município no início do mês de agosto. Estão previstas obras nas ruas Izidoro Maito, Imaculada Conceição, Leonel Mosele e Marechal Deodoro. Em função das frentes de trabalho, será cada vez mais necessário que a população esteja atenta aos trechos em obras e aos desvios que podem ser realizados.

O engenheiro da Casan, Cristian Marquezi, responsável pela fiscalização da obra, pede a compreensão e colaboração da população. "Os motoristas precisam ficar atentos à sinalização de segurança e aos funcionários da empresa que estarão orientando o trânsito em locais em que o mesmo estará interrompido. Também é necessário atentar para placas, faixas e cercas de segurança na via de rodagem", frisa Cristian.

Nos próximos 15 dias as equipes do Consórcio Trix - Infracon, responsáveis pela execução do projeto, estarão no Bairros Vista Alegra, Centro, Floresta, Liberdade, Jardim e Nações realizando o serviço de instalação da rede coletora e as ligações com as tubulações domiciliares. Segue a programação detalhada:

Programação para a primeira quinzena de Agosto.

Centro: ruas Izidoro Maito, Imaculada Conceição, Leonel Mosele e Marechal Deodoro;

Floresta: ruas Ivo Biezus, dos Cedros e Jorge Perozin;

Jardim: rua Romano Anselmo Fontana;

Liberdade: rua Marcos Bento de Souza;

Nações: rua Antônio Brunetto;

Vista Alegre: ruas Paulo Secchi, Aurélio Orlando Fontana e Anita Garibaldi.

Conscientização da população

Antes de iniciar as obras nestes trechos, todas as residências receberão a visita de profissionais responsáveis pela execução do Projeto Socioambiental, que orientarão os moradores sobre o trabalho que será realizado. Os moradores também receberão informações sobre os benefícios e a importância do tratamento de esgoto para a saúde da população e preservação do meio ambiente.

Atualmente o índice de execução da obra é de aproximadamente 48%. O governo do Estado de Santa Catarina e a CASAN estão investindo mais de R$ 40,3 milhões para implantar a nova etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário na cidade. Ao final da obra, que está sendo realizada em parceria com a Prefeitura de Concórdia, o índice de cobertura com coleta e tratamento de esgoto passará dos atuais 6,3% para 42%.

Para mais informações sobre a implantação, funcionamento do sistema ou esclarecimentos relacionados à obra de Esgotamento Sanitário de Concórdia entre em contato via email: sesconcordia@casan.com.br, pelo telefone (49) 3442-0343 ou pela página no Facebook da Casan: @casansc.

(Fonte: Rhayana Cordeiro)