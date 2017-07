Apenas danos materiais foram registrados em uma colisão em poste, seguida de saída de pista em Concórdia. O fato foi registrado na tarde desse domingo, dia 30, na rua Anita Garibaldi, no caminho para o contorno viário norte.

Envolveu um Honda Civic, placas de Lindóia do Sul. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrência, porém não encontrou niguém no interior do veículo. Conforme informações, o condutor teria sido localizado andando em direção ao centro, já no bairro Vista Alegre.

Com o impacto, o poste quebrou ao meio. Os cabos energizados ficaram sobre a pista.