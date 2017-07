Fato foi registrado no bairro Frei Lency no começo desta madrugada.

Um homem de 44 anos ficou ferido em uma briga, registrada no bairro Frei Lency, no começo da madrugada deste domingo. Ele foi conduzido para o Hospital São Francisco, pelo Corpo de Bombeiros com um core produndo no braço esquerdo, possivelmente provocado por uma faca. Cinco pessoas que teriam se envolvido também na confusão foram levadas para a Central de Polícia.