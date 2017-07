Mais uma grande apreensão de maconha foi realizada neste sábado (29), às 17h30, em São Lourenço do Oeste∕SC, na divisa com o Paraná, fruto de ação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil de SC - por meio da Diretoria de Investigações Criminais (DEIC), Divisão de Combate ao Narcotráfico (DENARC) e Divisão de Investigação Criminal (DIC) de São Lourenço do Oeste - e Receita Federal.

Após denúncia anônima, houve uma intensa troca de informações entre os órgãos, o que possibilitou a abordagem de dois caminhões, com placas de São José∕SC e Jacutinga∕RS, carregados de milho, envolvidos no transporte do entorpecente. De acordo com a nota fiscal, a carga de milho seria transportada de Ponta Porã∕MS para Florianópolis. No entanto, um dos caminhões possuía 1.173 kg de maconha e 740 gramas de skunk misturada à carga. O outro caminhão fazia trabalho de batedor. A droga, de origem paraguaia, estava empacotada em fardos de aproximadamente 40 kg e seria distribuída no mesmo destino do carregamento de milho, a região da Grande Florianópolis.

Três envolvidos foram detidos. Eles foram encaminhados, juntamente com a droga, avaliada em aproximadamente 3 milhões de reais para a Delegacia de Fronteira de São Lourenço do Oeste, onde a Divisão de Combate ao Narcotráfico dará continuidade aos procedimentos investigativos.

Esta foi a quarta grande apreensão conjunta de maconha registrada este ano. As outras três foram nos meses de maio, com 5 toneladas, junho, com 4,7 toneladas, e no início de julho, com 5,1 toneladas, totalizando aproximadamente 16 toneladas em pouco mais de três meses. Nas quatro ocorrências, a droga estava escondida debaixo de cargas de milho a granel.

(Fonte: PRF)