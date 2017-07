Engavetamento envolveu três carros na tarde do sábado, dia 29.

Um veículo de Concórdia se envolveu em um engavetamento na BR 282, na altura do município de Faxinal dos Guedes. O acidente foi registrado na tarde do sábado, dia 29. Além do Honda Civic, de Concórdia, também se envolveram um Gol de Siderópolis e um Ômega, de Xanxerê. Apenas danos materiais neste acidente.

(Fonte: Ronda Policial)