Evento da final contou com lançamento do Pólo da Chapecoense no município

As primeiras finais do Campeonato Municipal de Futsal, Taça Artefatos Arabutã, foram realizadas na noite do sábado, 29, no SERC 29 de Julho. No jogo transmitido pela Rádio Aliança, o que definiu o campeão da Série Ouro, o SER Estrela ficou campeão ao golear o SER 3 de Maio, por 06 a 02.

O público lotou o 29 de Julho para acompanhar as finais. Na noite de sábado o principal jogo foi da Série Ouro. Já no primeiro tempo o SER Estrela, de Nova Estrela, mostrou que queria ficar com a taça de campeão e abriu quatro gols de vantagem.

Na segunda etapa o 3 de Maio, de Canhada Grande voltou melhor e foi pra cima na busca do empate. O time chegou a marcar dois gols, mas não conseguiu encostar no placar e ainda levou mais dois. Com o 06 a 02 no marcador, o título ficou com o SER Estrela. “Os objetivos foram alcançados. O primeiro é reunir equipes e atletas em uma competição, fazendo esta festa bonita, esta confraternização. E o segundo é reunir todo este público que acompanha de perto o Esporte aqui em Arabutã. É para isso que trabalhamos, para valorizar e incentivar o esporte no município”, destaca o diretor de esportes Marcio Leandro Lückemeier.

Parceria com a Chape:

A Prefeitura de Arabutã iniciou recentemente os trabalhos do pólo de treinamento de categorias de base em parceria com a Associação Chapecoense de Futebol. O contrato foi assinado no final de maio e as crianças já treinam no município.

Na noite de sábado, antes da final da Série Ouro, o projeto foi oficialmente apresentado para a população, com a presença das crianças e diretores da Chapecoense. Ao som da Banda Municipal, os atletas entraram em quadra e se apresentaram ao público. “A intenção é dar oportunidade e incentivar a prática esportiva e com um clube que é referência. O projeto forma mais que atletas, forma cidadãos”, comenta Lückemeier.

A prefeita também destacou que o projeto terá “frutos” no futuro. “Nossa equipe foi em busca dessa parceria e deu certo. A gente sabe da importância do esporte e aqui elas estão tendo uma oportunidade muito interessante. Isso é investir no futuro das crianças”, ressaltou ela.