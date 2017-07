A Associação Concordiense de Futsal perdeu para o Carlos Barbosa por 2 a 1 e se mantém estacionado na penúltima colocação, na Liga Nacional de Futsal. O jogo foi realizado na noite do sábado, dia 29, na Serra Gaúcha.

O time gaúcho chegou a abrir 2 a 0 com gols de Júlio e Di Maria. Mas Douglinhas fez para o time de Concórdia na parte final do confronto.

Com o revés, a ACF está com sete pontos disputados em 13 partidas e volta a quadra pela competição no dia sete de agosto quando recebe o Atlântico, no centro de Eventos. Antes, no dia primeiro de agosto, tem o confronto contra o Blumenau, no Vale do Itajaí pela Divisão Especial.