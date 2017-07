Encerraram neste sábado (29), as disputas do handebol feminino dos Jogos Universitários Catarinenses.

E mais uma vez, repetindo a final do ano passado, a equipe da AAU - UnC Concórdia tinha pela frente as blumenauenses da FURB.

Na fase classificatória, a equipe comandada pelo técnico Alexandre Schneider já havia vencido a equipe da FURB com uma diferença de quatorze gols (29 a 15).

No confronto de hoje, nova vitória da AAU sobre a equipe universitária de Blumenau pelo placar de 24 a 18.

Com esta vitória a AAU - UnC Concórdia parte em busca do tricampeonato nos JUBs (Jogos Universitários Brasileiros), que serão realizados no mês de outubro, em Goiania - GO.

O técnico Alexandre Schneider comemora, pois além da disputa dos JUCs, a equipe concordiense também fez sua estreia na Liga Nacional 2017 na última quinta (27), vencendo a Apahand de Caxias do Sul/RS.

"Estamos duplamente felizes. Primeiro pela vitória, apertada mas importante, no primeiro jogo da Liga Nacional sobre a equipe de Caxias. E hoje comemorando essa parceria com a Universidade do Contestado, que é muito importante para que possamos manter nossas metas e partir em busca de nossos objetivos neste ano, entre eles a busca do tri dos JUBs".

Neste 29 de julho, o município de Concórdia comemora seu aniversário de 83 anos de emancipação, e o técnico dedicou a conquista de hoje ao povo concordiense:

"Tivemos a felicidade de conquistar esse título dos JUCs bem no dia do aniversário do município. Nós somos muito gratos ao nosso município que nos deu a condição para que pudéssemos desenvolver as atividades esportivas, principalmente no handebol, onde temos o apoio da população. Então um é motivo de muita alegria poder comemorar um título bem no dia do aniversário de nosso município, título esse que dedicamos a toda população concordiense".

(Fonte: Marcos Terras/Ascom/AAU).