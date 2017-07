Neste sábado (29) a ACF terá mais um confronto pela LNF, o adversário será a equipe da ACBF de Carlos Barbosa (RS) às 19h no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra.

A equipe viajou no início da tarde desta sexta-feira (28) rumo a serra gaúcha, ainda na noite da sexta-feira o técnico Morruga comandou um treino tático para a equipe se adaptar a quadra adversária.

A ACF terá a disposição e aptos para jogo as duas novas contratações, os alas Gui e Fusca, mas por outro lado não poderá contar com Mazetto e Fernando que disputarão a final dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina neste sábado em Caçador (SC), e também de Toni e Kaczynski que estão disputando os Jogos Universitários em Chapecó, já o ala Felipinho e o pivô Pesk viajaram com a equipe.

A partida terá início às 19h e terá transmissão da Radio UnC Fm a partir das 18h30.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF)