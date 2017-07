O Concórdia Atlético Clube tenta no aniversário da cidade de Concórdia a primeira vitória na série B do Campeonato Catarinense. O Galo do Oeste recebe o Fluminense de Joinville, na tarde deste sábado, dia 29, pela sétima rodada do turno, a partir das 17h.

Como é aniversário de 83 anos da cidade, a entrada será franca.

O Concórdia ainda não venceu na competição. Esta´com quatro pontos e na lanterna na classificação. Vem de empate em 1 a 1, em casa, contra o Hercílio Luz.

Já o Fluminense vem de derrota fora de casa para o Guarani, por 2 a 1 e está na sétima colocação, com seis pontos.

A arbitragem será de André Luiz Back, auxiliado por Clovis Rogério Gugel e Ismael Rodrigo de Moura.