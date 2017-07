Fato registrado no início da madrugada do sábado dia 29.

Um acidente envolvendo um veículo HB20 com placas de Concórdia ocorreu na madrugada deste sábado, dia 29, na Rua Romano Anselmo Fontana, proximidades da CPC. Bombeiros Voluntários foram acionados para atender uma família que estava no veículo, que colidiu em uma árvore.



No automóvel estavam três pessoas, o casal e o filho de um ano. A mulher era quem conduzia o veículo no momento da colisão, o pai estava no banco de trás com a criança. A motorista teria perdido o controle da direção e colididona árvore.



Os ocupantes do veículo não sofreram ferimentos. Apenas a criança de um ano foi encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco como medida de precaução para avaliações.