O primeiro acidente ocorreu por volta das 20h50, da sexta-feira, dia 28, no quilômetro 44 da Rodovia SC-390, em Linha Santana no interior do município de Ipira/SC. O condutor de uma camionete Toyota/Hillux do município de Itá/SC acabou atropelando um animal (bovino). O motorista de 68 anos não sofreu ferimentos. Apenas danos matérias causados no veiculo e no animal.



O segundo acidente uma saída de pista simples que ocorreu por voltas das 2h deste sábado, dia 29 no quilometro 14 da SC-283, no Bairro Fragosos no município de Concórdia/SC. Condutor de um veículo de 24 anos não sofreu ferimentos. Neste acidente houve danos materiais de pequena monta no veículo.



Nos dois acidente a Polícia Militar Rodoviária de Concórdia esteve no local para realizar os levantamentos.