Um jovem de 22 anos foi preso por dirigir embriagado por volta das 1h deste sábado, dia 29, quando transitava de Ipira para Piratuba.

A Polícia Militar realizava blitz na entrada do município quando abordou o condutor da moto com placas de Capinzal, ele não possuía CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e os documentos do veículo estavam atrasados há dois anos, ao todo as multas chegam a quase R$ 5 mil.

Foi solicitado o teste de bafômetro o qual acusou 1,02mg/l, ele foi preso em flagrante e conduzido a Delegacia de Joaçaba para os procedimentos legais.