O Sindicato dos Empregados no Comércio e em Empresas de Serviços Contábeis de Concórdia lançou uma nota de esclarecimento/repúdio, posicionando-se contrário à decisão das empresas supermercadistas abrirem as portas no sábado, dia 29, feriado municipal em Concórdia. A decisão de abrir, no período da manhã, foi confirmada na tarde desta sexta-feira, dia 28, pelos empresários.

Em nota, a entidade ligada aos trabalhadores destaca que não existe convenção coletiva de trabalho para essa medida.

NOTA DE ESCLARECIMENTO/REPÚDIO



A Direção do Sindicato vem através deste manifestar publicamente seu posicionamento sobre a abertura dos supermercados no feriado de aniversário de Concórdia (29 de julho de 2017).

Inicialmente cabe salientar que esta entidade sindical sempre esteve aberta ao diálogo buscando condições de trabalho e GARANTIAS E CONQUISTAS AOS TRABALHADORES.

A entidade patronal juntamente com alguns supermercados de Concórdia estiveram em diálogo com o Sindicato buscando através de Convenção Coletiva a abertura dos supermercados no dia 29 de julho – feriado municipal, contudo, após tratativas não se chegou a um acordo.

Na tarde do dia 28/07, esta entidade representativa dos trabalhadores foi surpreendida com a notícia de que alguns supermercados abrirão no feriado dia do município. Salientamos que NÃO EXISTE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO que autorize a utilização dos trabalhadores no feriado, portanto, este Sindicato representante dos trabalhadores REPÚDIA a abertura com utilização dos empregados visto que descumprem a legislação federal.

Informamos ainda que esta entidade representativa dos trabalhadores está analisando medidas cabíveis.

Direção do Sindicato.