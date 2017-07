A Associação Chapecoense de Futebol informa que, após uma decisão conjunta da Diretoria do Clube, do Departamento de Futebol e do próprio atleta - que apresenta-se apto para atuar -, o retorno oficial do lateral Alan Ruschel aos gramados acontecerá no dia 07 de agosto, no amistoso contra a equipe do Barcelona, no Camp Nou.

A volta de Alan representa um passo importante na sua superação e, ainda, no processo de reconstrução do Clube. Deste modo, pensando na excepcional relevância do fato e considerando a importância e magnitude da partida realizada contra a clássica equipe espanhola - num dos templos do futebol mundial, entendeu-se que o jogo é a ocasião ideal para a retomada.