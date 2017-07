A expectativa é grande para o próximo jogo no Gigante. Depois de duas vitórias consecutivas em casa, o Inter tem mais um desafio importante para uma sequência positiva de resultados. Visando a parte de cima da tabela, uma vitória na próxima terça-feira (1º), às 21h30, contra o Goiás, no Beira-Rio, é essencial para o Colorado consolidar sua posição na tabela de classificação entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro da Série B.

No treinamento desta manhã, no CT Parque Gigante, o técnico Guto Ferreira testou algumas alternativas para o jogo diante da equipe goiana. Sem D'Alessandro, suspenso, o meia Camilo, reforço apresentado na segunda-feira (24), surge como a principal alternativa para substituir o capitão colorado. Na defesa, Danilo Silva, lesionado, é dúvida para o confronto. Já Fabinho, que passou por cirurgia, ficará afastado dos gramados por quatro meses. Em contrapartida, o treinador terá a volta de três jogadores: Cláudio Winck, Víctor Cuesta e Rodrigo Dourado, que cumpriram suspensão contra o Oeste. Leandro Damião, inscrito no BID, também está a disposição.

No início das atividades desta sexta-feira (28), o comandante colorado trabalhou bastante os cruzamentos e finalizações dos atletas, calibrando a pontaria do grupo para esse fim do primeiro turno da competição. Depois, em campo reduzido, o treinador treinou o posicionamento e a marcação pressão no ataque, ajustando detalhes para o jogo contra o Goiás. A equipe ainda treina nas manhãs de sábado e domingo, encerrando a preparação para o duelo.

(Fonte: Internacional)