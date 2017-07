Foto: Ascom/Prefeitura Lindóia do Sul

Lindóia do Sul recebe ambulância para transporte de pacientes

A Prefeitura de Lindóia do Sul foi contemplada com uma ambulância. O veículo, ano 2010, foi disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde, através de um termo de cessão de uso.

A ambulância será utilizada para o transporte de pacientes que precisam de exames, consultas e demais procedimentos e em para maiores centros. Agora o município conta com quatro vans do gênero. Uma delas é UTI. “Esses veículos são usados para fazer o transporte de pacientes com conforto, segurança e adaptados para essa finalidade”, comenta o secretário de Saúde de Lindóia, Fabiano Frare.