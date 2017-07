A Administração Municipal de Concórdia anunciou na manhã desta sexta-feira, 28, que irá zerar as filas de exames. A demanda reprimida é de 3.199 procedimentos, que serão todos realizados a partir do início do próximo mês. O anúncio foi feito durante uma entrevista coletiva com a imprensa, que contou com a presença de parte da equipe de governo, lideranças do Legislativo, além do prefeito Rogério Pacheco, o vice, Edilson Massocco e o secretário de Saúde, Sidinei Schimidt.



Pacheco destacou que apesar de estar com um orçamento bem limitado para o ano, a ação foi possível devido as economias que o governo está tendo, com algumas mudanças na gestão administrativa. "A saúde é uma das áreas prioritárias e essa questão das filas de espera para exames nos preocupava. Vamos reduzir o tempo de espera e possibilitar o atendimento para pessoas que já aguardam há um bom tempo", destacou o prefeito. Segundo o vice Massocco, o objetivo do governo é exatamente este, "encontrar formar de economia, para oferecer serviços para a comunidade".



A maior demanda é pelo exame de mamografia - com 1.080 pacientes na fila - seguido pelo ultrassom, com 920 procedimentos na espera. O secretário Sidinei deixou claro que os pacientes não precisam fazer contato com a Secretaria de Saúde, pois serão comunicados para o agendamento. "Temos os contatos de todos que aguardam pelos exames. Assim, a secretaria fará a ligação para comunicar a data do procedimento, que podem ocorrem nos fins de semana ou a noite", informa o secretário.



Na oportunidade foi anunciado que a fila para cirurgias de cataratas também será zerada nos próximos três meses. Outra informação é de que a contratação de cirurgias ginecológicas do Hospital São Francisco irá reduzir muito o tempo de espera pelo procedimento. Somente nos meses de junho e julho foram realizadas 44 cirurgias, sendo que outras 84 já estão agendadas para agosto, setembro e outubro.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)