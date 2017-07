Depois da alta no preço dos combustíveis em julho, no mês de agosto o que também vai pesar no bolso do consumidor é a conta de energia elétrica. A Aneel anunciou ontem que a partir de agosto estará valendo a bandeira tarifária vermelha. Isso significa que a cada 100 quilowatts-hora consumidos, haverá um acréscimo de R$ 3,00 na conta de luz.

O gerente regional da Celesc, Carlos Rigoni, explica as causas que levaram a esse aumento. “Tudo é em função da falta de água nos reservatórios. Dependendo da quantidade de usinas térmicas que precisam ser acionadas, a geração de energia se torna mais cara”, destaca.

A tendência a partir de agora não é nada otimista aos consumidores. Rigoni comenta que dificilmente até novembro ou dezembro deverá voltar a bandeira tarifária amarela ou verde, que representam redução no preço da energia elétrica. “Isso vai depender da quantidade de chuvas”, pontua.