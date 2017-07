A carga de cigarro contrabandeada do Paraguai, apreendida em Piratuba nesta semana, está avaliada em R$ 1 milhão. A informação é da Polícia Rodoviária Federal, que fez o recolhimento do produto, que totalizou 225 mil carteiras. O produto estava em um caminhão Iveco, que foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal em ação conjunta com as polícias Militar de Concórdia e Joaçaba. A abordagem foi próximo do posto de fiscalização da Cidasc.

O motorista, que foi preso, informou que a carga seria entregue na região da Grande Porto Alegre.