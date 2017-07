Supermercados vão trabalhar no sábado, dia 29 de julho

Alguns supermercados de Concórdia vão trabalhar na manhã deste sábado, feriado do aniversário do Município. O Sindilojas enviou uma nota informando que Caitá, Passarela, Copérdia, Zat, Compre Tudo e Imperial abrirão as portas das 8h às 13h.

Na manhã desta sexta-feira, 28 de julho, o Sindilojas, que representa os empresários, e o Sindicato dos Comerciários, que representa a classe trabalhadora, voltaram a conversar na tentativa de um entendimento, mas não houve acordo.

Nesta semana os empresários chegaram a ingressar com um pedido de liminar na Justiça do Trabalho, pedindo para abrir amanhã. Na tarde de ontem, essa ação foi retirada do Judiciário.