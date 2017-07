A equipe da AAU - UnC Concórdia fez sua estreia na Liga 2017 jogando em casa na noite de ontem (27), quando enfrentou a

Apahand/UCS Caxias do Sul - RS.

Os primeiros minutos do jogo foram tranquilos para as donas da casa, que marcando bem, abriram uma vantagem de quatro gols sobre as adversárias.

Mas a tranquilidade ficou para trás quando a equipe gaúcha acordou para a partida e foi buscar a igualdade no placar e logo em seguida conseguiu virar o jogo a seu favor, fechando o primeiro tempo na frente da AAU com uma vantagem de três gols (15 a 12).

No tempo final as donas da casa voltaram mais concentradas, mas mesmo assim, não conseguiam virar o placar a seu favor, ficando sempre com um ou dois gols de desvantagem para as visitantes.

A igualdade dos gols veio somente nos dez minutos finais fazendo o jogo ganhar mais emoção.

Com o incentivo da torcida que literalmente empurrou a equipe catarinense e com a estrela da goleira Luciane Verona (foto 1), brilhando na hora certa, defendendo dois ataques e ainda contando com a sorte de um sete metros arremessado para fora, a AAU - UnC Concórdia abriu vantagem de dois gols no placar no minuto final.

A Apahand ainda diminuiu essa diferença mas não havia mais tempo para a reação.

Resultado final: AAU - UnC Concórdia 25 X 24 Apahand/UCS Caxias do Sul.

Ao final da partida o técnico Alexandre Schneider avaliou o desempenho da equipe. Para ele a falta de ritmo de jogo e a ansiedade da equipe na estreia, foram os principais motivos dos altos e baixos de suas comandadas.

"Mas mesmo assim foi importante demonstrar que a equipe tem poder de reação. Mesmo estando perdendo de três gols, no segundo tempo a equipe conseguiu algumas ações importantes e conseguimos a virada e esse resultado muito importante para quem pretende chegar na próxima fase da competição".

- Novidade no elenco

A armadora, Taissi Santos da Costa (foto 2), 35 anos, é um dos reforços que o técnico concordiense já pode contar neste primeiro jogo.

Segundo Schneider: "É uma jogadora importante, experiente, que defensivamente vai muito bem e que vai contribuir muito com o grupo nesta temporada".

O próximo compromisso pela Liga Nacional estava marcado para o dia 12 de agosto, mas a pedido da equipe FUMGUARU, de Guarulhos - SP, foi transferido para o dia 31 de agosto. Essa partida também será realizada em Concórdia.

JUCs 2017

A equipe concordiense tem agora uma noite para descansar e "virar a chave" pensando no Tri Campeonado dos Jogos Universitários Catarinenses que estão sendo realizados em Chapecó. Elas entram em quadra pela fase semifinal da competição nesta tarde de sexta, quando enfrentarão as donas da casa, a UNO Chapecó.

Se vencerem, disputam a final no sábado.

(Fonte: Marcos Antônio Terras/Ascom/AAU)