Os sindicatos que representam os proprietários dos supermercados e dos trabalhadores não chegaram a um acordo se abrirão as portas ou não amanhã, feriado de aniversário de Concórdia. A presidente do Sindicato dos Comerciários, Janete Piccini, diz que houve diálogo, mas não se chegou a um consenso. “Não temos nem tempo hábil para fazer pesquisa com os trabalhadores. Além disso, o feriado é a única data que eles têm para usufruir como descanso e, neste fim de semana, participar das festividades do Município”, afirma.

O Sindilojas, que representa os empresários, não quis se manifestar sobre o assunto. A informação repassada ao Jornalismo da Rádio Aliança é que os supermercadistas vão estudar outras possibilidades para abrir as portas amanhã.

A legislação determina que nos feriados é necessário que haja acordo entre os sindicatos de patrões e empregados. Já no domingo, não há nenhum impedimento para que os supermercados fiquem abertos o dia todo.