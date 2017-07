Medida será válida por três meses por causa dos trabalhos de instalação do sistema de esgotamento sanitário.

A partir da próxima semana, a rua Orestes Farina, que faz a ligação entre as ruas Doutor Maruri e do Comércio, na área central de Concórdia passará a ter fluxo de veículos em mão única. A informação é do Departamento Municipal de Trânsito de Veículos. Essa medida será por aproximadamente três meses.

Em entrevista à Rádio Aliança, o diretor de trânsito, Rudimar Vitto, explica que o motivo é a realização do serviço de implantação do sistema de esgotamento sanitário, que está sendo realizado pelo Consórcio Trix-Infracon, cujas frentes de trabalho estão chegando na área central e a Orestes Farina é uma das primeiras ruas do centro a receber os trabalhos.

Confore Vitto, "nesta rua será construída a estação elevatória, que vai ser uma espécie de depósito do sistema de esgotamento. Esses trabalhos vão ser realizados em meia pista", explica.

Com isso, o fluxo de veículos a partir da próxima semana será da rua do Comércio até a Doutor Maruri, em meia pista. "Sugerimos que os motoristas procurem rotas alternativas para evitar transtornos", finaliza Rudimar Vitto.

(Com informações do repórter André Krüger).