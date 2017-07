Está chegando o grande dia. O dia de festejar o aniversário dos 83 anos de Concórdia, com muita animação. Amanhã, 29 de julho, o clima de festa de aniversário começa logo cedo, com um carro comemorativo que vai percorrer os principais bairros da cidade. Mas será à tarde que mais de 10 mil pessoas deverão participar do tradicional corte do bolo e da mortadela, que acontece na Rua Coberta, a partir das 15h.

A população regional também pode participar da festa do aniversário de Concórdia, que haverá bolo e mortadela para todos. A padaria do Via Passarela está preparando o bolo de 83 metros, que terá 1.780 kg. A mortadela será doada pela BRF e terá cerca de 1.500 kg. Quinze funcionários da empresa estão trabalhando na produção.

Fenal do dia 30

O domingo também será de comemorações em Concórdia. No dia 30 de julho acontece a tradicional Festa Nacional do Leitão Assado, a Fenal. Neste ano 250 equipes se inscreveram para participar do Festival Gastronômico. Os portões do Parque de Exposições serão abertos a partir das 3h.

Quem não faz parte de uma das equipes e pretende ir até o Parque de Exposições poderá almoçar no restaurante central, que será comandado pela equipe do Lavratti. O cardápio é à base de carne suína e vai custar R$ 30,00. No sábado à tarde, a partir das 16h, será servido o café colonial no restaurante, com ingressos a R$ 22,90.

Leilão de Gado Geral

Neste sábado de feriado do aniversário de Concórdia também acontece o Leilão de Gado Geral, no setor Agropecuário do Parque de Exposições.O evento é promovido pela Associação de Criadores de Bovinos de Corte do Alto Uruguai Catarinense e vai iniciar às 13h30.

Jogo com portões abertos

Às 17h, o Galo do Oeste enfrenta o Fluminense de Joinville, pela Série B do Catarinense. Como é aniversário de Concórdia, os portões do Estádio Domingos Machado de Lima estarão abertos, ou seja, não haverá cobrança de ingresso.

Show com Paralamas do Sucesso

Durante a noite a festa continua com o show do grupo Paralamas do Sucesso, no Centro de Eventos, a partir das 21h30.

Transporte coletivo no sábado

Para quem quiser participar da festa do corte do bolo e da mortadela na Rua Coberta, no sábado, dia 29, terá ônibus gratuito. A saída prevista dos bairros será às 14h10, com chegada prevista ao ponto central às 14h50. Esse atendimento será feito nos bairros Bussolaro/Frei Lency, Vila Jacob Biezus, Guilherme Reich, Nova Brasília, Renascença, Nações, Catarina Fontana, Sintrial, Santa Rita, Poente do Sol, Natureza, Estados e Petrópolis. O retorno será do ponto central, a partir das 18h15.

Transporte coletivo no domingo

Para a Fenal também serão disponibilizados algumas linhas específicas e será preciso pagar R$ 3,25 pela tarifa. O transporte coletivo especial ao Parque de Exposições deverá funcionar no horário das 10h às 18h do dia 30 de julho.