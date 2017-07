Uma pessoa ficou ferida em uma colisão de carro com barranco, na manhã desta sexta-feira, dia 28, em Concórdia. O fato foi registrado na rua Ângelo Baleno, no loteamento Vale dos Pinheiros, em Concórdia.

Envolveu um Fiat Pálio, placas de Concórdia. Conforme informações, o motorista teria perdido o controle ao sair do trecho pavimentado e entrado na estrada de terra, nesta mesma via. Com isso, houve o choque no barranco e o caroneiro, de 31 anos, acabou se ferindo com escoriações na face e suspeita de fratura no nariz.

(Com informações do repórter Cristiano Mortari)