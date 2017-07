Um acidente grave ocorreu no km 81 da BR 153, próximo a Caroveira, Irani, por volta das 8h10 da manhã desta sexta-feira, 28 de julho. Um fusca, com placas de Irani, bateu de frente em uma carreta de Concórdia. Eva Joana Hirt, 58 anos, que estava de carona no fusca, morreu no local do acidente.

A colisão foi violenta e o fusca ficou totalmente destruído. O motorista do veículo, João Hirt, 61 anos, ficou gravemente ferido e foi levado ao Hospital São Francisco. O casal é da comunidade de Linha Procópio, em Irani.