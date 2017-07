O Sintrial realiza na próxima terça-feira, dia primeiro, uma assembleia para discutir a proposta de aumento salarial que a BRF apresentou na última rodada de negociações, realizada na tarde de quinta-feira, dia 27. A questão será analisada através de votação pelos trabalhadores, em que a urna estará no portão da empresa das 11h às 16h30. O reajuste definido em assembleia foi de 4%.

Em entrevista a Rádio Aliança, o presidente do Sintrial, Jair Baller, afirma que houve avanço em relação ás rodadas anteriores e o percentual definido foi de 4% para todos os saláriois. "O INPC do período ficou em 3,99%, então houve um arredondamento", explica.

Baller também diz que houve a incorporação do prêmio assiduidade de R$ 32,54; ticket alimentação ficou em R$ 170 por mês, com aporte de R$ 200, sendo pagos em duas vezes de R$ 50 e uma de R$ 100; o quinquênio da categoria ficou em 3%. "Caso haja a aprovação, esse aumento será retroativo ao mês de maio", finaliza o presidente do Sintrial.