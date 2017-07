Depois de um trabalho de investigação a Polícia Civil de Ipumirim, com o apoio de policiais de Lindóia do Sul, cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma casa no centro de Ipumirim. O trabalho, comandado pelo delegado Denis Alves, resultou no recolhimento de uma quantidade razoável de maconha.

Além da droga a polícia também encontrou objetos, possivelmente oriundos do tráfico de drogas. De acordo com as informações repassadas, a maconha estava escondida atrás de um guarda roupas.

O proprietário do entorpecente e dos demais objetos não estava em casa no momento da ação.

(Com informações de Cristiano Mortari)