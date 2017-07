A Celesc Distribuição está lançando o Edital de Licitação para a a ampliação da subestação de Concórdia, localizada em São Cristóvão. A habilitação das propostas das empresas interessadas deve ocorrer no dia 25 de agosto. O objetivo dos trabalhos é ampliar a estrutura para a instalação da linha de alta tensão que fará a interligação com a subestação do bairro Santa Cruz. A instalação dessa linha entre as duas subestações já está em andamento.

Outro Edital de Licitação será aberto pela Celesc nos próximos dias para os trabalhos de reformas da subestação do Santa Cruz, visando também a instalação dessa linha de alta tensão.