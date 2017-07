Ação para mercados abrirem no dia 29 é retirada do Judiciário

A definição se os supermercados vão abrir ou não no feriado deste sábado deverá ocorrer apenas nesta sexta-feira. As empresas Imperial, Zat, Caitá e Passarela chegaram a ingressar com um pedido de liminar na Justiça do Trabalho para abrir as portas amanhã, mas a ação foi retirada na tarde de ontem. Agora, essa decisão volta para o debate entre os sindicatos patronal e dos empregados.

O advogado que representa as quatro empresas que ingressaram com o pedido de liminar, Raphael Bigaton, diz que essa decisão foi tomada porque outros supermercados que não ingressaram com a ação também demonstraram interesse em trabalhar no feriado de sábado. “Vamos tentar conversar com o sindicato dos empregados novamente porque há um apelo de toda a classe dos supermercados de Concórdia e, inclusive, da região para abrir neste dia. É salutar que isso ocorre fora do Judiciário”, afirma Bigaton.

Se a Justiça do Trabalho se manifestasse favorável ao pedido de liminar, poderiam abrir as portas neste sábado, feriado do aniversário do Município, apenas os supermercados que ingressaram com a ação. Os demais ficariam fechados, porque a legislação determina que para trabalhar em feriados é necessário acordo entre os sindicatos de patrões e de empregados.

O Sindilojas, que representa os empresários, e o Sindicato dos Comerciários, que representa os funcionários, voltarão a conversar sobre este assunto nesta sexta-feira. Se não houver um entendimento, provavelmente os supermercados ficarão fechados no sábado e abrirão apenas no domingo.