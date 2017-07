Colisão entre duas motocicletas nas proximidades do trevo

Uma colisão traseira envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas feridas. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira, dia 27, nas proximidades do trevo da 153 com a Tancredo Neves. Conforme informações, foi uma colistão traseira, que envolveu um veículo com placas de Concórdia e outra de Joaçaba.

Uma das vítimas teve ferimentos em uma das pernas e o outro apresentava escoriações. Bombeiros Voluntários e SAMU atenderam a ocorrência e conduziram os motociclistas para atendimento médico.

(Com informações do repórter André Krüger).