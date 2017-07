Estão abertas as inscrições para o 27º Festival de Interpretação da Música de Irani (FIMUSI). O evento será realizado entre os dias 06 e 09 de setembro no Ginásio Municipal de Esportes e os interessados podem se inscrever até o dia 31 de agosto através do site www.irani.sc.gov.br, no link Fimusi.

O Festival inicia no dia 06 de setembro, com apresentação e premiação das categorias Infantil e Juvenil. No dia 07, haverá as eliminatórias nas categorias Popular/Gospel e Nativista. No dia 08 de setembro, haverá eliminatória Sertaneja e no dia 09 acontece a final. "Já temos inúmeros inscritos e aguardamos ainda muitos intérpretes. O Fimusi é um Festival reconhecido, terá boa premiação e uma boa banda no acompanhamento, isso garante a auqlidade do evento", comenta a diretora municipal de Cultura de Irani, Neiva Basso Zampieri.

O evento faz parte das comemorações do 54º aniversário de Irani e contará com outras atrações. Ao final das apresentações do Festival, na quarta-feira dia 06, o público contará com show da cantora Classy. Na sexta-feira dia 08, o cantor Emiliano Magnos se apresenta e após a final do Fimusi, no dia 09 haverá baile com a Banda América. No dia 10 de setembro, haverá mateada animada pelo grupo Garotos de Ouro.