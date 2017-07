A Associação Concordiense de Futsal está na vice-liderança na Divisão Especial do Campeonato Catarinense De Futsal. Após a vitória sobre a Chapecoense, nesta semana, com a soma dos resultados dos demais jogos, a ACF foi a 17 pontos. A pontuação é a mesma do São Lourenço do Oeste e o time da ACF leva vantagem no critério de saldo de gols e confronto direto.