Pela primeira vez, a região do Alto Uruguai Catarinense vai receber uma partida oficial de Rugby. A partida será realizada na cidade de Arvoredo, no sábado, dia 29 de Julho, no Campo Municipal, a partir das 15h.

Estarão jogando as equipes de Chapecó Rugby e Charrua Rugby, de Porto Alegre-RS, pela Copa Tupy. A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Rugby.