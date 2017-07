A Associação Atlética Universitária inicia na noite desta quinta-feira, dia 27, a sua caminhada na Liga Nacional de Handebol Feminino. O time concordiense, quarto colocado em 2016, recebe o Caxias do Sul, no Ginásio da UnC, a partir das 19h30.

Essa é mais uma competição que o time de Concórdia inicia nesta temporada. Além da Liga, o time treinado pelo técnico Alexandre Schneider está disputando os Jogos Universitários Catarinenses, o Jucs, que estão acontecendo em Chapecó.

Em entrevista para a Confederação Brasileira de Handebol, Schneider demonstra otimismo. "A expectativa é grande para saber como a equipe vai se comportar. Há uma incógnita por conta do rendimento da equipe por falta de ritmo de jogo e isso cria expectativa de como o grupo vai reagir dentro de quadra", explicou o técnico Alexandre Schneider, que espera o apoio da torcida catarinense.

"O fator casa é importante para nós. Em Concórdia, vamos ter o apoio do torcedor, ainda mais no início, porque a equipe está se reestruturando. Vai ser importante e esperamos grande público. Com essa nova formatação de jogo único, é importante vencer em casa", falou.

A AAU está na Conferência Sul-Sudeste, que reúne também as equipe do Maringá, Cascavel, São Bernardo, Pinheiros, Guarulhos e Blumenau.