Os supermercados de Concórdia ingressaram com um pedido de liminar na Justiça do Trabalhado pedindo na última terça-feira, 25 de julho, para abrir as portas no feriado do sábado, dia 29 de julho. A ação foi movida pelos supermercados Imperial, Zat, Caitá e Passarela. A sentença ainda não foi divulgada.

O Sindilojas e o Sindicato dos Comerciários conversaram sobre este assunto, mas não houve acordo. A proposta apresentada pelo sindicato patronal era trabalhar no feriado de sábado e pagar 100% de hora extra aos funcionários. Além disso, quem trabalhasse no dia 29, folgaria no domingo, 30 de julho. O sindicato que representa a classe trabalhadora defende que os supermercados fiquem abertos apenas no sábado, até meio-dia.

O presidente do Sindilojas, Leocergio Sarturi, defendia que é necessário que os supermercados fiquem abertos no sábado e no domingo, já que muitas pessoas vão comprar carnes e outros alimentos para a Fenal, que acontece em 30 de julho. A presidente do Sindicato dos Comerciários, Janete Peccini, destaca que a folga é importante para que os funcionários dos supermercados também participem das festividades de comemoração do aniversário de 83 anos de Concórdia.