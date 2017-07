Resultados de Concórdia nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina

Atletismo masculino: Wesley Victor Lohmann – Lançamento do Disco (6º lugar); Geovani Roberto Urbano – Lançamento do Disco (8º lugar); Matheus Jordão Sabadin Presoto – 3.000m c/ Obstáculo (3º lugar); e

Bruno Sartori – Salto em Distância (4º lugar).

Atletismo feminino: Letícia Sabrina Herpich – Lançamento do Disco (5º lugar); Fabrícia Ester Stedille – 3.000m c/ Obstáculo (1º lugar) e Tainá Francisca Arrial – 800m (3º lugar).

Basquete msculino: Concórdia 64 x 68 Jaraguá do Sul

Futebol masculino: Concórdia 3 x 2 Fraiburgo

Futebol feminino: Concórdia 0 x 3 Chapecó

Futsal masculino: Concórdia 4 x 2 Caçador

Futsal feminino: Concórdia 0 x 7 Blumenau

Xadrez masculino: Navegantes 0 x 4 Concórdia e Concórdia 1 x 3 Joinville

Xadrez feminino: Içara 1 x 3 Concórdia e Concórdia 2 x 2 São Bento do Sul