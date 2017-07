Corte do Bolo e da Mortadela acontece no sábado, 29 de julho, e Fenal no domingo, dia 30

O fim de semana será de festa em Concórdia. No próximo sábado, 29 de julho, o Município irá completar 83 anos. A programação se intensifica a partir desta quinta-feira, mas o ponto forte vai ocorrer no sábado e no domingo.

Bolo e mortadela

A partir das 9h do dia 29, um carro comemorativo vai percorrer os principais bairros da cidade convidando a população para participar da festa. O tradicional corte do bolo e da mortadela estará concentrado na Rua Coberta. O protocolo vai iniciar a partir das 14h30. O corte do bolo e da mortadela de 83 metros será às 15h. Em seguida, quem irá comandar a festa na Rua Coberta é a banda Munique. Toda a programação é gratuita.

Fenal

A Festa Nacional do Leitão Assado (Fenal), será realizada em Concórdia, no domingo dia 30 de julho. Neste ano 250 equipes se inscreveram para participar do Festival Gastronômico.

Quem não faz parte de uma das equipes e pretende ir até o Parque de Exposições poderá almoçar no restaurante central, que será comandado pela equipe do Lavratti. O cardápio é à base de carne suína e vai custar R$ 30,00. No sábado à tarde, a partir das 16h, será servido o café colonial no restaurante, com ingressos a R$ 22,90.

Transporte coletivo no sábado

Para quem quiser participar da festa do corte do bolo e da mortadela na Rua Coberta, no sábado, dia 29, terá ônibus gratuito. A saída prevista dos bairros será às 14h10, com chegada prevista ao ponto central às 14h50. Esse atendimento será feito nos bairros Bussolaro/Frei Lency, Vila Jacob Biezus/ Mecânica Zandavalli/BR153, Guilherme Reich/ Nova Brasília, Renascença / Nações /Catarina Fontana, Sintrial/Santa Rita, Poente do Sol/Natureza e Estados/ Petrópolis. O retorno será do ponto central, a partir das 18h15.

Transporte coletivo no domingo

Para a Fenal também serão disponibilizados algumas linhas específicas e será preciso pagar R$ 3,25 pela tarifa. O transporte coletivo especial ao Parque de Exposições deverá funcionar no horário das 10h às 18h do dia 30 de julho.