Acontece na noite desta quinta-feira, dia 27, a inauguração das reformas da sede do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia. O ato será realizado na própria corporação, a partir das 19h e faz parte da programação dos 83 anos do município de Concórdia.

Em entrevista a Rádio Aliança, o sub-comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, Igor Schwingel, destaca que os investimentos foram feitos na ampliação do auditório da corporação e o incremento de novos equipamentos neste local. Também houve melhoras nos espaços do centro de ensino de formação de bombeiros.

O recurso para a realização dessas melhorias foram doadas de entidades e empresas do município.

(Com informações do repórter André Krüger)