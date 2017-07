O município de Lindóia do Sul teve reconhecido o Decreto de Emergência pelo Ministério da Integração Nacional. A informação foi publicada na Edição de quarta-feira, dia 26, do Diário Oficial da União. A cidade do Alto Uruguai Catarinense foi uma das atingidas pelas tempestades dos dias cinco e seis de junho. O município teve problemas com estradas no interior, com o deslizamento de terra e prejuízos em propriedades.

A Portaria publicada pelo Ministério da Integração Nacional tem vigência de 180 dias. Para obter o apoio material e financeiro, o município precisa apresentar um relatório com o diagnóstico dos danos e o chanmado Plano Detalhado de Resposta. Após a análise, o ministério define o valor da verba que será disponibilizada.