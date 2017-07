Servidores da Embrapa podem cruzar os braços a partir do próximo dia nove

Os servidores da Embrapa em nível de Brasil, inclusive de Concórdia, podem cruzar os braços a partir do próximo dia nove. O motivo é a negociação salarial com a presidência da empresa, que estaria travada desde maio, que é a data base da categoria.

Em entrevista ao jornalismo da Rádio Aliança, o presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, Sinpaf, para a regional de Concórdia, Edson Somensi, afirmou que foram realizadas cinco rodadas de negociação e os avanços foram verificados somente nas cláusulas sociais.

O entrave está na parte econômica. A categoria está pedindo 4,8% do IPCA e 1% de perdas no ano passado e o PIB Agrícola, que significa 3% nos últimos 12 meses, que corresponde o ganho que a empresa teve com o movimento econômico rural.

No dia nove, haverá um indicativo de greve para todo o Brasil. Vai depender de assembleias e reuniões que serão realizadas em cada unidade nos próximos dias. Além de presidente do Sinpaf local, Somensi também é vice-presidente nacional desse sindicato.